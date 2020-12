Brigandine The Legend of Runersia: pubblicato il primo aggiornamento

Il Publisher Happinet e lo sviluppatore Matrix Software hanno pubblicato l’aggiornamento Titans and the Iron Front per la versione Switch di Brigandine The Legend of Runersia. L’update sarà disponibile anche per la versione PlayStation 4 tramite una patch del primo giorno che giungerà il 10 dicembre. Una demo per la versione PlayStation 4 arriverà in quella giornata. Puoi trovare tutte le informazioni qui. Di seguito riportiamo una panoramica sul nuovo aggiornamento di Brigandine The Legend of Runersia:

Nuova difficoltà personalizzata:

Questa nuova difficoltà ti consente di personalizzare fino a otto impostazioni. Ora puoi rendere il gioco più facile di Easy o più difficile di Hard, se lo desideri! Ad esempio, se hai trovato la demo troppo difficile, prova queste impostazioni nella tua prossima partita.

Aggiornamento AI di combattimento della CPU:

Una delle otto impostazioni della difficoltà personalizzata è l’IA difensiva della CPU; questo è un nuovo algoritmo di intelligenza artificiale che determina lo stile di gioco difensivo della CPU: seleziona Guard Castle Hex e la CPU schiererà e manterrà le truppe intorno al loro esagono del castello (base); questo rende più difficile attirare i cavalieri dalla loro formazione, costringendoti a inventare nuove tattiche!

Bug noti:

Quando un’unità con un accessorio Lapis Exilis viene sconfitta, a volte diventano trasparenti al risveglio.

Dopo aver inserito determinati controlli, a volte vengono mostrati numeri errati nei comandi ai cavalieri sulla mappa principale (missioni, movimenti).

Dopo aver inserito alcuni controlli, a volte vengono visualizzati colori errati per la potenza di combattimento totale sulla mappa principale.

Quando ci sono cavalieri in movimento a Katchana, il display si sovrapporrà alla base adiacente di Koaloopa.

Dopo un evento, la fase successiva a volte inizia con la musica di sottofondo dell’evento ancora in riproduzione.

Previsto per essere risolto in una patch futura.