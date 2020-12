Phantasy Star Online 2 Episode 6 verrà lanciato il 9 dicembre in occidente, ha annunciato Sega. Introdurrà nuove classi, missioni, nemici, oltre ad aumentare il level cap a 95. L’opera è disponibile come titolo free-to-play per Xbox One e PC tramite Microsoft Store e Steam in tutto il mondo, così come per PlayStation 4, Switch e PC in Giappone. Puoi trovare tutte le informazioni su Phantasy Star Online 2 Episode 6 qui. Di seguito una panoramica del gioco:

Nella battaglia ad Alternate Dimension, Omega vinse e il gigantesco buco nero che apparve nell’universo di Oracle e della Terra si estinse. Tuttavia, quella che si definisce la Dea dell’annientamento Shiva è apparsa sulla nave ARKS. Gli ARKS hanno combattuto valorosamente, ma gli attacchi con Photon Arts non sono stati efficaci contro di lei; dopo aver mostrato i suoi poteri superiori e aver dichiarato guerra all’universo e ad ARKS, scomparve, ma non per molto. Alla fine, la Final Armada apparve di fronte alla flotta Oracle, con l’obiettivo di annientarlo e distruggere l’universo; cambiando il campo di battaglia nello spazio, inizia la battaglia più imponente per ARKS.

Nuove classi:

L’episodio 6 introduce la Classe Phantom e la Classe Etoile; entrambe fanno parte degli Scions. Il fantasma usa abilmente canne, katane e fucili d’assalto in un modo unico: ma il loro vantaggio non finisce qui, poiché possono modificare rapidamente le Photon Arts standard della loro Rod o Katana, eseguendo così una Shift Photon Art e aumentando la varietà di attacchi che possono eseguire: anche le loro tecniche, se eseguite con una canna in mano, forniscono un’ulteriore tecnica di attacco.

Nuovi tipi di nemici:

Attenzione ai nuovi tipi di nemici: I Luminmech. Quest’ultimi hanno un alto potere d’attacco, armature pesanti e abilità uniche; l’Ultra Enemy è un potente nemico che ha subito una strana evoluzione; è Ultra Hard e i giocatori hanno la possibilità di guadagnare armi potenti quando vengono li sconfiggono. L’Ultra Enemy può essere trovato attraverso le missioni di esplorazione impostando la difficoltà Ultra difficile.