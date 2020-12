Fire Emblem Shadow Dragon ritorna per un periodo limitato

Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light è stato originariamente pubblicato su Famicom in Giappone nel 1990: 30 anni dopo, il primo vero gioco Fire Emblem è stato lanciato al di fuori del Giappone e in Nord America per la prima volta, ma solo per un tempo limitato. Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade Light vede i giocatori difendere il Regno di Talys in 25 capitoli. Il classico gioco di ruolo tattico ha un diversi personaggi che lavorano insieme per combattere il Drago d’Ombra; il gioco è stata realizzato ispirandosi al titolo Fire Emblem Shadow Dragon del 2008 per Nintendo DS, ma mantenendo le caratteristiche uniche dell’edizione del 1990. I giocatori potranno acquistarlo a partire dal 4 dicembre 2020, per €4,95 , ma sarà disponibile solo fino al 31 marzo 2021.

L’opera videoludica avrà tra i suoi personaggi anche Marth proveniente da Super Smash Bros. dove molti giocatori hanno incontrato per la prima volta il principe combattente con la spada in Super Smash Bros. Ultimate. Ora, gli appassionati di Nintendo potranno immergersi nel gioco in cui Marth ha debuttato. La natura limitata del gioco è interessante e persino frustrante. Super Mario Bros. 35 e Super Mario 3D All-Stars sono disponibili anche loro per un periodo di tempo limitato, che coincide con la data del 31 marzo 2021. Forse questo fa tutto parte di un nuovo piano di marketing della Grande N, o forse ce una nuova ed entusiasmante sorpresa per la primavera del 2021 da parte di Nintendo.