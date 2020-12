Fitness Boxing 2 Rhythm & Exercise Recensione: teniamoci in forma su Switch

Fitness Boxing 2 Rhythm & Exercise debutta su Nintendo Switch poco prima delle feste natalizie, per la felicità dei “fitness gamer addicted”, quella particolare categoria di giocatori nati e cresciuti grazie ai tantissimi titoli dedicati al mondo del fitness che sono diventati una sorta di bandiera dell’acclamato Nintendo Wii, due generazioni videoludiche or sono. Dopo il buon successo commerciale del primo Fitness Boxing, uscito nel gennaio 2019, ecco che meno di un anno dopo arriva il suo seguito sul mercato, annunciato lo scorso settembre in occasione del Nintendo Direct Mini, e di cui è stata messa a disposizione anche una demo, come abbiamo detto in questa pagina.

Fitness Games, una moda che viene da lontano

L’intero genere dei Fitness Games sta vivendo, grazie a Nintendo Switch, una vera e propria seconda giovinezza, e rivedere la simpatica testimonial di Nintendo la sportivissima Juliana Moreira in tv a fare pubblicità alle nuove uscite Fit, ormai anche con marito a seguito coinvolto nelle attività sportive, ci fa tornare di colpo nella prima metà degli anni duemila, quando Wii Fit e titoli derivati conquistavano una grossa fetta di mercato, grazie alla loro semplicità ed immediatezza. Ring Fit Adventure, ricordiamolo, ha avuto un successo enorme di vendite, come abbiamo detto in questa notizia. Un mercato casual che esplorava un genere quasi del tutto inedito fra l’altro, che aveva però dei precedenti storici ai tempi del Nintendo Entertainment System, quando la casa di Kyoto, con la complicità del colosso dell’intrattenimento Bandai, voleva far mettere in forma i pigri giocatori statunitensi in sovrappeso, con lo slogan inedito “In forma col NES”, ed una line-up innovativa di una decina di titoli dedicati alla palestra casalinga, con tanto di tappetino per esercizi, capitanata da Family Fun Fitness, che trovate in questa pagina.

Fitness Boxing 2 Rhythm & Exercise: più bello, più vario, più divertente

Il manifestarsi improvviso della vostra ragazza accanto al Nintendo Switch ed alla TV in tenuta da palestra, vestita con canottiera ginnica con scollo a vogatore, shorts e fascia in testa è un chiaro presagio, è tempo di tornare allenarsi con Fitness Boxing 2 Rhythm & Exercise. Si perché le ricerche di mercato confermano un fatto importante, i titoli di fitness hanno coinvolto ben il 47% del pubblico femminile delle giocatrici, amanti dei titoli tradizionali, ma anche con un occhio alla linea, che non fa mai male. Con buona pace dei fidanzati pigri e fieri di esserlo, in stile Homer Simpson. Se vi siete divertiti col primo Fitness Boxing sapete già le basi del titolo ma, diciamolo subito, il seguito aggiunge tantissime novità al gameplay di base, rendendo sempre più divertente allenarsi nelle nostre palestre virtuali. Si, sono finiti i bei tempi in cui giocavamo rilassati e sprofondati sul divano con Super Mario Odyssey, ora Nintendo ha deciso di farci tornare in forma! Salgono a ben nove gli istruttori che ci seguiranno nel nostro allenamento quotidiano, tre inediti si sommano infatti ai sei del primo episodio, ognuno con un proprio stile ed una personalità diversa. Janice, l’allenatrice introduttiva, riesce a guidare molto bene anche i neofiti della serie, con esercizi semplici e di riscaldamento. Per chi possiede già il primo capitolo è anche prevista l’importazione dei salvataggi, feature decisamente intrigante per chi segue un processo di allenamento ginnico rigoroso. Un buon sistema di elementi sbloccabili, che regala nuovi costumi e item collezionabili, aiuta i giocatori ad essere motivati durante il gioco. Questo sistema è stato oltretutto rivisto e semplificato, diventando adesso più semplice ed intuitivo., basandosi non più sulle infinite ore di allenamento, alla giapponese, per capirci, ma su un più comodo sistema di ticket spendibili guadagnati durante le varie sessioni. Il titolo si basa sui sensori di movimento dei controller Joy-Con e non è purtroppo utilizzabile, come è facile intuire, su Nintendo Switch Lite. La visione sullo schermo televisivo arriva ad una risoluzione in FULL HD di 1080p, ovvero il massimo offerto dalla macchina stessa, ed il risultato visivo è notevole, chissà come sarebbe una modalità 4K, su una fantomatica nuova versione della console ibrida, speriamo di vederla in un futuro terzo capitolo.

L’allenamento quotidiano porta ai migliori risultati

Fitness Boxing 2 Rhythm & Exercise rappresenta un buon passo avanti rispetto al precedente capitolo, pur non stravolgendolo, con un lavoro di rifinitura generale molto buono. Il sistema di controllo basato sui Joy-Con è stato ottimizzato, anche se purtroppo un grosso difetto del primo Fitness Boxing è rimasto invariato, ovvero la possibilità di errato riconoscimento della corretta esecuzione dell’esercizio, che a volte, pur svolto in maniera perfetta, magari mancava di tempismo, con conseguente penalizzazione del giocatore. Per contro un perfetto tempismo in una esecuzione meno accurata delle mosse, potrebbe portare ad un punteggio più alto, quindi siete avvertiti, amanti del Perfect Score! L’indicatore dei progressi offre una feature molto divertente, ed appena pieno volta offre uno sfondo nuovo per il gioco, sempre diverso. Ovviamente la mancanza di un sistema visivo di controllo, vi permette di barare clamorosamente, e svolgere gli esercizi da seduti, nel medesimo modo del primo capitolo, ma a quel punto sarà cura della vostra fidanzata adirata rimettervi in riga facendovi alzare dal vostro divano preferito! La varietà degli esercizi è notevole, tra rettilinei da percorrere in maniera dettagliata, con movimenti precisi, una curatissima parte Boxe, basata su parate, dritti e rovesci, che del resto è il motivo portante del titolo, e esercizi ritmici ben disegnati, che risultano divertenti e gradevoli alla vista ed all’udito, oltre che utili per stare in forma.

La colonna sonora di Fitness Boxing 2 Rhythm & Exercise

Il titolo è perfetto per chi ha adorato opere come Wii Sports del 2006, o Punch-Out!!! del 2009, ma grazie ad uno dei suoi punti di forza piacere anche parecchio agli amanti della blasonata serie di ballo Just Dance, di Ubisoft, e della musica di qualità in particolare. La soundtrack del gioco, oltre che tre brani inediti scritti apposta per il titolo, Cinguettio, Notturno austral e Mira in alto, presenta infatti ben venti hits reali, tratte dal panorama musicale mondiale, che sostituiscono le più anonime musichette dedicate che ci saremmo potuti aspettare da un titolo del genere, del resto non espressamente dedicato alla musica, pur presentando alcuni esercizi basati sul ritmo. Nella lista ufficiale della colonna sonora troviamo Village People, Katy Perry, P!nk e tanti altri. Certo, non si tratta di una tracklist numerosa come in un Just Dance qualunque, ma l’introduzione di brani musicali famosi, ricordiamolo, comporta il pagamento dei diritti di utilizzo agli artisti e alle case discografiche, quindi per un titolo di nicchia come questo è stato certamente fatto un grosso investimento che, si ripagherà, ne siamo certi, con vendite molto alte, come per il precedente capitolo. Decisamente una buona prova, dunque, per un titolo che sfrutta a pieno le peculiarità uniche di Nintendo Switch.

Di seguito la colonna sonora ufficiale di Fitness Boxing 2 Rhythm & Exercise:

Ariana Grande – Break Free

AronChupa – I’m an Albatraoz

Bananarama – Venus

Bon Jovi – It’s My Life

Cyndi Lauper – Girls Just Want to Have Fun

Darude – Sandstorm

Earth, Wind & Fire – Boogie Wonderland

Ed Sheeran – Castle on the Hill

Jessie J, Ariana Grande & Nicki Minaj – Bang Bang

Justin Bieber – Beauty and a Beat

Katy Perry – Hot N Cold

Macklemore & Ryan Lewis – Can’t Hold Us

Marshmello – Alone

Martin Garrix – Animals

One Direction – What Makes You Beautiful

P!nk – So What

Steppenwolf – Born to be Wild

Swedish House Mafia – Don’t You Worry Child

The Chainsmokers & Coldplay – Something Just Like This

Village People – Y.M.C.A.

Brano originale per il gioco 1 – Cinguettio

Brano originale per il gioco 2 – Notturno austral

Brano originale per il gioco 3 – Mira in alto

Dopo l’enorme successo sul mercato del primo Fitness Boxing, che ha scalato le classifiche di vendita giapponesi, Nintendo ci riprova con il nuovo Fitness Boxing 2 Rhythm & Exercise, che offre nove istruttori totali, di cui sei inediti, una colonna sonora molto coinvolgente con venti brani celebri e tre originali. Un buon comparto audiovisivo che si unisce ad un gameplay che rifinisce parecchio quello del precedente titolo, soprattutto nella modalità di sblocco degli extra. Purtroppo il gioco è inficiato da un lag dei movimenti che a volte penalizza senza motivo il giocatore e che premia più il tempismo che la perfezione dell’esecuzione, ma per il resto colpisce nel segno, con un titolo divertente, longevo e parecchio coinvolgente, specie se siete appassionati di fitness. Abbandonate quindi il divano e preparate le vostre ascelle. Ci sarà da sudare parecchio, Nintendo vi vuole in forma!