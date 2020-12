Keiichiro Toyama: lascia Sony e fonda Bokeh Game Studio

Keiichiro Toyama, creatore delle serie Silent Hill , Siren e Gravity Rush , ha lasciato Sony Interactive Entertainment Japan Studio e ha fondato il Bokeh Game Studio. Il nome dello studio, Bokeh, è un termine inglese derivato dalla parola giapponese bo-ke, che si riferisce alla tecnica della sfocatura della fotocamera. Questo metodo di espressione giapponese è cresciuto fino a essere utilizzato in tutto il mondo. Bokeh Game Studio definisce la propria attività come sviluppo di software per console e PC e mira ad affrontare molte sfide in futuro, indipendentemente dalla piattaforma. Di seguito un messaggio di Keiichiro Toyama sulla costituzione dello studio:

Dopo esserci separati da Sony Interactive Entertainment, con cui collaboro da molto tempo, abbiamo stabilito in modo indipendente un nuovo studio di sviluppo. Guardando indietro al mio io interiore, nulla è veramente cambiato dal primo giorno in cui ho messo piede in questo settore. In primo luogo, voglio che i giocatori apprezzino i giochi costruiti da idee con originalità, e in secondo luogo voglio divertirmi a creare quei giochi: questo è tutto quello che c’era da fare. Per fortuna è stato possibile per me e il team sviluppare e lanciare molti giochi. Tuttavia, l’industria del gioco è cresciuta rapidamente a livello globale e sta ancora cambiando drasticamente tutto il tempo. Giorno dopo giorno, vivendo in questi tempi, ho sentito il bisogno di un cambiamento sostanziale per perseguire le mie ambizioni. Questo è il motivo per cui ho deciso di diventare indipendente. Per fortuna ho la fortuna di avere un team di colleghi che condividono le mie stesse ambizioni, motivo per cui sono in grado di iniziare questo nuovo capitolo con un nuovo studio di gioco in cui possiamo formare le nostre idee originali. Siamo già in fase di sviluppo per il nostro primo lavoro, anche se ovviamente ci vorrà del tempo prima del rilascio. Chiediamo la vostra pazienza e attendiamo con ansia annunci futuri.

https://youtu.be/YSkdD6S-YRE