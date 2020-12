PlayStation Partner Awards 2020: ecco tutti i vincitori

Oggi Sony Interactive Entertainment ha ospitato l’ edizione 2020 dei PlayStation Partner Awards per Giappone e Asia. Potresti conoscere l’evento semplicemente con il nome PlayStation Awards, che aveva fino all’anno scorso. Detto questo, sono state apportate diverse modifiche alla scaletta dei premi offerti. I premi mirano a riconoscere il lavoro svolto gli sviluppatori che hanno creato i giochi più venduti nell’ecosistema PlayStation con un focus su Giappone e Asia. I premi sono stati introdotti con un discorso del CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan che per l’occasione ha scatenato il suo giapponese . Puoi guardarlo in fondo al post. Di seguito puoi leggere i vincitori di tutti i premi PlayStation Partner Awards, accanto a una spiegazione per ciascuno:

Grandi premi

Assegnato ai primi tre titoli sviluppati nelle regioni Giappone / Asia con le vendite mondiali più elevate tra ottobre 2019 e settembre 2020.

Vincitori:

eFootball PES 2020

Dragon Ball Z Kakarot

Final Fantasy VII Remake

Premi per i partner

Assegnato a titoli sviluppati nella regione Giappone / Asia con vendite mondiali di prim’ordine tra ottobre 2019 e settembre 2020, con risultati di attività particolarmente degni di nota.

Vincitori:

Mobile Suit Gundam Battle Operation 2

Deserto nero

Nioh 2

Resident Evil 3

Final Fantasy XIV

Persona 5 Royal

Yakuza: come un drago

Premi speciali

Assegnato ai seguenti 2 titoli:

Titolo sviluppato da creatori al di fuori della regione Giappone / Asia che ha accumulato le vendite più elevate nella regione Giappone / Asia da ottobre 2019 a settembre 2020.

Titolo sviluppato nella regione Giappone / Asia in collaborazione con SIE Worldwide Studios che ha accumulato le vendite mondiali più elevate da ottobre 2019 a settembre 2020.

Vincitori: