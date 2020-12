Xiaomi Mi 11: Confermata la data di uscita

Poco tempo fa, vi parlammo di come fosse stata leakata la possibile data di rilascio dello Xiaomi Mi 11 che, secondo le nostre supposizioni, sembrava essere gennaio 2021 oggi invece, con grande sorpresa, scopriamo che il dispositivo uscirà proprio in questo mese.

Secondo le nuove informazioni provenienti da Ice Universe, la serie Mi 11 debutterà il mese di Dicembre, confermando il rapporto di Digital Chat Station. Accanto a queste informazioni ha fornito una foto del pannello di vetro anteriore del Mi 11.

Exclusive: Xiaomi Mi 11, the first mobile phone with Snapdragon 888, will be released at the end of December, with a four-curved screen design, which is its protective film. pic.twitter.com/fYbWq8tSUB

— Ice universe (@UniverseIce) December 3, 2020