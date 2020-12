Elden Ring: secondo alcuni rumor, lo sviluppo del titolo sarebbe quasi ultimato

Ormai è da tantissimo tempo che non appare più alcun filmato legato ad Elden Ring, titolo annunciato all’E3 2019. In seguito al reveal avvenuto alla fiera losangelina, purtroppo, From Software, non ha svelato troppi dettagli del progetto in questione, i cui giocatori aspettano con ansia almeno un filmato di gameplay o addirittura la data d’uscita.

Però, nel corso delle recenti ore, Lance McDonald, noto modder e leaker, ha pienamente affermato durante una live sul suo canale Twitch che lo sviluppo di Elden Ring sarebbe vicino alla sua conclusione. Scendendo nei dettagli, l’utente in questione rivela che gli sviluppatori starebbero lavorando alcuni aspetti quando si è vicini al completamento di un progetto. Questa notizia è da prendere con le dovute precauzioni, ma auspichiamo che l’opera firmata From Software faccia la sua apparizione ai The Game Awards 2020, cerimonia di premiazione condotta dall’immancabile Geoff Keighley.