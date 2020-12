Motorola sta lavorando ad un nuovo Moto G

Secondo gli ultimi aggiornamenti, Motorola sta lavorando ad un telefono alimentato da Snapdragon 888. In procedenza, la compagnia affermò che il prossimo anno uscirà un telefono Moto G con un chipset Snapdragon serie 800, quindi, con molta probabilità, si tratterà proprio di questo dispositivo. Il tutto è stato confermato dalla compagnia stessa in un video caricato sul loro sito, visibile a qui.

Per il momomento, sappiamo per certo che il telefono avrà una connettività 5G e, di norma, I dispositivi 5G di Motorola utilizzano esclusivamente chipset Snapdragon e sono già stati lanciati con oltre 100 partner in tutto il mondo.

Per il momento, questo è tutto quello che sappiamo, ma siamo confindenti che, dopo questo annuncia, Motorola non impiegherà molto tempo per farsi sentire di nuovo.