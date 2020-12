PGA Tour 2K21: nuovo trailer per il Clubhouse Pass della Stagione 1

Fortunatamente, nella vastità del mondo dei videogiochi, ci sono titoli per tutti i gusti. Comprendendo, ovviamente, anche quelli sportivi, questi ricoprono ormai i più giocati sport di tutto il mondo e tra questi, figura anche il golf. Tale attività sportiva è portata in auge dalla 2K Games con il suo PGA Tour 2K21, il quale si arricchisce di un nuovo trailer per il suo Clubhouse Pass per la Stagione 1.

Il Pass permetterà di guadagnare più esperienza, garantirà una maggiore personalizzazione del proprio giocatore principale e porterà i fan i nuovi livelli, non prima di averli sbloccati però. Tre forme sono disponibili per il pass. La prima gratuita per tutti, il Clubhouse Premium a €6.49 e il Premium+ a €11.99. Potete trovare il trailer qui sotto mentre vi ricordiamo che PGA Tour 2K21 è disponibile ora per PC, Xbox One e PlayStation 4.