Monster Hunter Rise: nuove info su matchmaking e mantelli

L’anno prossimo, Capcom pubblicherà la sua ultima fatica del mondo di Monster Hunter, Monster Hunter Rise, in esclusiva (forse) su Nintendo Switch, la console ibrida nipponica. Da qui al lancio del titolo ci vorrà ancora un po’ ma Capcom non ha intenzione di lasciare i propri fan a bocca asciutta.

Nuove informazioni infatti, oltre a quelle di ieri, giungono anche oggi. Stavolta però, tramite un video degli sviluppatori, i quali commentano e affermano che il matchmaking sarà globale, proprio come sulla scorsa iterazione, World.

Inoltre, sarà possibile mettere in pausa le missioni offline, diversamente da Monster Hunter World dove tale feature era praticamente inesistente. Infine, gli sviluppatori hanno dichiarato che i mantelli, provenienti da World, non ci saranno su Monster Hunter Rise, perlomeno all’uscita che, vi ricordiamo, è al momento impostata al 26 marzo 2021 per Nintendo Switch.