Hood Outlaws & Legends: nuove info per i personaggi, ulteriori dettagli ai TGA 2020

Qualche mese fa, Focus Home Interactive e Sumo Digital hanno presentato il loro nuovo progetto PvPvE per 4 giocatori, Hood Outlaws & Legends. Ambientato in un mondo medievale fantasy intriso di violenza, il titolo si presenta sicuramente con un concept interessante e, fino ad ora, il tutto è piuttosto incoraggiante.

Vero però che, da allora, non abbiamo visto altro. Bene, oggi la Focus Home Interactive ci delizia con nuovi video finalmente, dichiarando inoltre che altro ancora verrà mostrato ai TGA 2020 del 10 dicembre. I video pubblicati di recente, ci fanno capire che potremo giocare nei panni di Robin, classe Ranger; Marianne, classe Cacciatore, John come Brawler e Tooke, il Mistico.

Hood Outlaws & Legends è atteso per il 2021, al momento non vi è una finestra di lancio precisa (che forse riceveremo durante il TGA 2020 stesso), per PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5.