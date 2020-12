Smash.gg viene acquistato da Microsoft

Secondo un nuovo avviso sulla sua homepage, la piattaforma per l’organizzazione di tornei Smash.gg è stata acquisita da Microsoft .

Smash.gg continuerà come piattaforma di Esport self-service disponibile per gli organizzatori di tornei di tutte le comunità.

Smash.gg è stata fondata nel 2015 e da allora è diventata la piattaforma di organizzazione di tornei preferita per gli Esport di giochi di combattimento e fornisce anche servizi per una varietà di altri titoli tra cui Rocket League e Hearthstone . La società ha raccolto $ 11 milioni di dollari nel 2017 in un round di finanziamento di serie A.