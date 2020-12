ESPN si assicura i diritti di trasmissione VALORANT First Strike

Il canale sportivo di proprietà della Disney ESPN si è assicurato i diritti di trasmissione per la serie di tornei VALORANT First Strike in Brasile. L’accordo con Riot Games assicura anche la comparsa dei lanciatori VALORANT Bernardo ‘BiDa’ Moura e Nicolas ‘Nicolino’ Emerenciano, con analisi di Guilherme ‘Tixinha’ Cheida, Gustavo ‘Melão’ Ruzza, Leticia Motta e Guilherme Spacca, e il giornalista Evelyn Mackus.

L’accordo arriva dopo che fonti hanno dichiarato la futura chiusura delle sue operazioni editoriali di Esport il mese scorso. ESPN ha normalmente coperto gli Esport nel paese sui suoi canali brasiliani e sul sito Web con un team dedicato all’argomento.

Le trasmissioni del torneo si svolgeranno tramite l’app ESPN ei canali pay-tv ESPN, a partire da giovedì.

I dettagli finanziari non sono stati divulgati.