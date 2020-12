No Straight Roads: arriva l’aggiornamento gratuito Christmas Edition

Anche per No Straight Roads è tempo di ambiente natalizio e Sold Out, assieme a Metronomik hanno annunciato che il titolo si aggiornerà gratuitamente alla Christmas Edition. Tante nuove aggiunte stanno quindi per arrivare sull’action rhythm game e saranno tutte a tema natalizio (e qui potete trovare la nostra recensione).

Nuove musiche natalizie saranno disponibili, con tante decorazioni, abiti e tanto altro per celebrare tutti insieme le festività. Per accedere al contenuto una volta rilasciato per tutti, i giocatori dovranno semplicemente entrare nel menu delle boss fight in Vinyl City e selezionare il nuovo genere Xmas Remix. No Straight Roads è attualmente disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4.