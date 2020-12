Arriva la quarta maglia per la Roma su PES 2021

Dall’unione tra gli iconici colori giallorossi e la visione artistica di Brain Dead, arriva la quarta maglia per la stagione 2020-21 di PES.

AS Roma ha infatti collaborato con il rinomato collettivo di artisti e designer provenienti da tutto il mondo nella realizzazione di un limited-edition kit da oggi disponibile su “eFootball PES 2021 SEASON UPDATE”.

Konami, che da questa stagione è Football Videogame Partner del Club, ha scelto di rendere ancora più immersiva e unica l’esperienza dei tifosi romanisti, inserendo la nuova divisa nel Data Pack 3, rendendola selezionabile da subito.

È il momento di far scendere in campo la tua squadra con l’esclusivo “AS Roma x Brain Dead” kit!