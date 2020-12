The King of Fighters XV: il reveal trailer arriverà il 7 gennaio

Fin da quando è stato annunciato, all’EVO 2019, The King of Fighters XV è diventato l’oggetto del desiderio di tutti gli appassionati di picchiaduro al mondo. La nuova iterazione del celeberrimo titolo di SNK era prevista in uscita per il 2020, ma non sembra che questo sia l’anno giusto perché il gioco veda la luce.

Tuttavia oggi, attraverso un teaser trailer, SNK ha annunciato che il reveal trailer ufficiale del gioco farà il suo debutto il prossimo 7 gennaio 2021. Ad ogni modo, anche in questo primo trailer ci sono tanti elementi che non possono che rendere ottimisti i fan della saga picchiaduro della famosa casa nipponica.

Innanzitutto sembra che ci sarà il ritorno di tre personaggi fondamentali nella saga, Shun’ei, Kyo Kusanagi e Benimaru Nikaido. Nello specifico, stando alle dichiaraizioni del produttore Yasuyuki Oda e del direttore creativo Eisuke Ogura, Shun’ei, che aveva fatto il suo esordio nel precedente The King of Fighters XIV (disponibile per PlayStation 4, Arcade e PC via Steam), sarà il protagonista di questo nuovo titolo:

“Gli abbiamo dato molte più mosse e sembra anche molto più fico. Non vediamo l’ora che lo possiate vedere in azione! Visto che vi confermiamo che lui è il protagonista, potrete immaginare che questa storia sarà il sequel di The King of Fighters XIV Vi daremo maggiori informazioni più avanti.”

Inoltre nel trailer c’è una breve apparizione di K’ e di Leona quindi è chiaro che i due faranno parte del nostro roster. Ogura ha anche dato alcune nuove informazioni sui team ma non sembra che questa modalità sarà molto differente rispetto alle precedenti iterazioni. Ad ogni modo per informazioni più precise ovremo aspettare il reveal trailer del prossimo 7 gennaio.

L’attesa sta per terminare. Anche voi nn vedete l’ora di scoprire di più su The King of Fighters XV?