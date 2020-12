Arrowhead Game Studios al lavoro su un nuovo titolo AAA

Arrowhead Game Studios è uno dei più acclamati produttori di videogiochi svedesi, noto soprattutto per il suo titolo dungeon crawler Gauntlet e per Helldivers,un twin stick shooter che nel 2015 si è guadagnato le ottime recensioni della critica (qui trovate la nostra), e sembra proprio che lo studio voglia mantenere la sua fama, in quanto ha appena annunciato di essere al lavoro su un nuovo titolo tripla A.

Il nuovo gioco sarà uno sparatutto in terza persona con una grafica adatta alla next-gen, con una innovativa modalità cooperativa e la possibilità per la community di alterare il corso della storia. Qualcosa di simile, dunque, alla Galactic Campaign di Helldivers nella quale i giocatori potevano conquistare dei pianeti, guadagnare influenza e portare la guerra in casa del nemico. Vedremo se anche questo nuovo titolo andrà nella medesima direzione.

Arrowhead Game Studios sta attualmente cercando di rimpolpare i suoi ranghi ed è, stando a quanto dichiarato dal CEO Johan Pilestedt, alla ricerca di nuovi talenti da inserire nel team di sviluppo:

“Siamo molto emozionati di creare una nuova esperienza cooperativa, next-gen per i nostri fan. Stiamo cercando sviluppatori talentuosi perché si uniscano a noi in questo viaggio e non vediamo l’ora di condividere più dettagli su questo progetto in futuro”

Anche seil titolo è stato annunciato come next-gen è possibile che si tratterà di una esclusiva per PlayStation 5, del resto già Gauntlet era stato una esclusiva PlayStation ed Helldivers era stato pubblicato a Sony per le sue console.