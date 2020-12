One Piece: primi dettagli sul capitolo 1000!

Il manga di One Piece è ormai entrato nell’Olimpo delle opere più longeve della storia del fumetto giapponese e, giunto ormai al suo capitolo 997, guarda sempre da più vicino l’ambito e incredibile traguardo dei mille capitoli sfornati (anche se l’attesissima quota sarà probabilmente raggiunta solamente all’inizio del 2021). L’attesa dei fan si sta facendo febbrile per quello che è un vero e proprio evento. D’altronde non capita certo tutti i giorni di raggiungere una simile cifra.

Non è strano, quindi, che in rete comincino già a emergere piccoli particolari e anticipazioni, dettagli e curiosità sul tanto vagheggiato numero 1000. E il primo particolare che sembra essere saltato fuori è che Shueisha ha previsto, per questo evento, una vera e propria uscita speciale. Secondo quanto riportato dalla popolare fan page WSJ_Manga (attraverso il profilo Twitter @MangaMogura), infatti, il capitolo 1000 di One Piece uscirà in versione full color!

Attenzione però, ricordiamoci sempre che il manga di Oda si trova ancora al numero 997 della sua serializzazione su Weekly Shonen Jump, e che questa notizia, almeno finché non verrà in qualche modo confermata da Shueisha, non è altro che un rumor. Ma solo pensare a questa possibilità deve emozionare tantissimo i fan!

E che cosa ci aspetta nel tanto sospirato e agognato capitolo 1000? Beh, per questo dovremo attendere. C’è solo una certezza: il genio di Oda non ci deluderà!