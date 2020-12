L’attacco dei giganti: ecco il nuovo poster!

La data cruciale del 7 dicembre è sempre più vicina, e ormai i fan de L’attacco dei giganti saranno in completa fibrillazione per l’esordio della quarta e ultima stagione dell’anime tratto dall’opera di Hajime Isayama. Anche perché, negli ultimi tempi, lo studio d’animazione MAPPA, che ha preso le redini del progetto sostituendo Wit Studio, sta cominciando a condividere tantissimi nuovi aggiornamenti.

Dopo aver rassicurato i fan, e averci mostrato l’aspetto di due dei nuovi personaggi che proprio in questa stagione faranno il loro esordio, lo studio ha deciso di mostrare un nuovo poster per la quarta stagione che ha come protagonista il Gigante Corazzato, in tutta la gloria del suo nuovo design reso attraverso la CGI.

Il nuovo aspetto del Gigante Corazzato, che con il suo attacco al cancello di Shiganshina ha dato il via a tutta la saga di Isayama, è veramente spettacolare, e riesce a mettere in soggezione. Vederlo protagonista di un cartellone pubblicitario non può che rafforzare l’idea che la quarta stagione ci presenterà presto Reiner Braun in tutta la sua potenza, pronto a intervenire con il suo potente gigante nella guerra tra Eldia e Marley, che appare ormai inevitabile.

Un particolare da non trascurare è l’effetto ottenuto grazie alla CGI che dimostra come questo strumento, anche negli anime, possa essere utilizzato per raggiungere grandi risultati. E del resto già in passato L’attacco dei giganti ha fatto uso, e con successo di questa tecnologia per dare vita ai suoi terrificanti giganti.

Mentre il manga di Isayama si avvicina sempre di più al termine dunque, anche l’ultima stagione dell’anime (che sarà diviso in due parti) si prepara a un debutto che sarà come minimo spettacolare. Eren e i suoi compagni sono pronti a intraprendere la loro guerra finale contro Marley e il Gigante Corazzato. Non avrete mica intenzione di perderveli? Vi ricordiamo che i nuovi episodi della quarta stagione saranno disponibili, in contemporanea con il Giappone e sottotitolati in italiano, sulla piattaforma streaming gratuita VVVVID, a partire dall’8 dicembre, mentre per chi dovesse preferire il doppiaggio italiano bisognerà aspettare il 19 dicembre, quando gli episodi approderanno su Amazon Prime Video.