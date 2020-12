Boruto Naruto Next Generations: ecco il nuovo promo

Con la recente rivincita ottenuta dal nuovo Team 7 contro Deepa e Victor, i membri dell’organizzazione Kara che li avevano messi k.o. in precedenza, l’anime di Boruto Naruto Next Generations si sta avviando verso una nuova fase, con un nuovo arco narrativo (che potrebbe essere introdotto da una nuova opening) pronto a fare il suo debutto.

E il nuovo promo dell’opera tratta dal manga ora gestito da Masashi Kishimoto, recentemente trapelato online (grazie anche a fan page come @AbdulZoldyck), non sembra far altro che confermare l’arrivo del nuovo arco narrativo di Ao. Sembra infatti che nell’episodio 178 comparirà il Quinto Mizukage, Mei Tarumi, personaggio importantissimo durante la Quarta Guerra Mondiale dei Ninja in Naruto Shippuden, che si è battuta con valore insieme agli altri quattro Kage per cercare di fermare Madara Uchiha. Ma soprattutto, nella cerchia più vicina al Quinto Mizukage c’è proprio Ao, il cui arrivo al Villaggio della Foglia potrebbe essere dunque soltanto questione di settimane.

Va detto che il promo non menziona mai direttamente il nome di Ao, ma i fan di Boruto Naruto Next Generations sanno benissimo come mettere insieme i pezzi del puzzle. Non sembra essere un caso che proprio il Quinto Mizukage, che conta Ao tra i suoi alleati, stia per fare la sua comparsa nell’anime, proprio nel momento in cui sembra che l’arco narrativo dedicato all’eroe di Kirigakure stia per fare il suo esordio.

E mentre nel manga, il Settimo Hokage, Naruto, ci sta dimostrando tutta la potenza della sua nuova forma a Nove Code, l’anime di Boruto Naruto Next Generations, è pronto a stupirci e ad appassionarci di nuovo! Per tutte le novità, continuate a seguirci!