DAMWON Gaming annuncia PoohManDu come nuovo coach

DAMWON Gaming ha appena annunciato che Lee “PoohManDu” Jeong-hyeon sarà il nuovo coach per la prossima stagione competitiva di League of Legends. Il ragazzo dovrà ora mantenere altissime le aspettative di tutti, dato che dovrà gestire il roster che ha vinto i Worlds 2020 di recente.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’account Twitter ufficiale di DAMWON Gaming, la quale si è limitata semplicemente a dare il benvenuto al nuovo allenatore dei ragazzi. Inoltre, allo staff si è aggiunto come assistente anche Kim “Ares” Min-kwon. Non ci resta che aspettare cosa ci riserveranno i nuvi tornei del celebre MOBA.

'PoohManDu' coach (Lee Jeong-hyeon), 'Ares' coach (Kim Min-kwon) joined DAMWON Gaming. Please welcome our new coaching staff for the next season! pic.twitter.com/N6aRwUjs6P

— DWG_Official (@DamwonGaming) December 4, 2020