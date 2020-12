Chrono Odyssey: annunciato per console, PC e mobile

NPIXEL ha annunciato Chrono Odyssey, un MMORPG fantasy Sci-fi incentrato sul tempo e spazio. Il lancio del titolo è previsto su console, PC, iOS e Android nel 2022, con i test che inizieranno nel 2021. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica del gioco:

Chrono Odyssey , precedentemente noto come Project S, è un epico MMORPG fantasy sul tempo e lo spazio. Questo progetto visualizza la storia dei membri dell’organizzazione speciale, Idraiginn, che intraprendono un’enorme guerra contro 12 dei.

In Chrono Odyssey, i giocatori possono vivere un vasto mondo con storie coinvolgenti, con un universo tutto da scoprire. Inoltre, i giocatori possono anche utilizzare i sistemi personalizzati per le mappe che trascendono il tempo e lo spazio, i dungeon casuali, i contenuti RVR su larga scala e le strategie di combattimento. Chrono Odyssey è guidato dal CEO di NPIXEL, Spike Bong-gun Bae, noto per DK Online e Seven Knights: il progetto ha iniziato a svilupparsi nel 2019 e lo sta attualmente migliorando per testarlo nel 2021. La produzione dovrebbe vedere la luce su varie piattaforme come PC, dispositivi mobile e console ottimizzando la grafica, l’interfaccia utente (UI) e l’esperienza utente (UX). NPIXEL ha aumentato le aspettative per le prestazioni e il potenziale del gioco con il suo primo progetto, Gran Saga, e il secondo progetto, Chrono Odyssey, e lo scorso novembre ha ricevuto 27 milioni di dollari di investimenti aggiuntivi da Aspex, SAEHAN Venture Capital e Altos Ventures.