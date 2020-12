NordVPN annuncia i saldi natalizi

NordVPN ha annunciato che gli sconti iniziati durante il periodo del Black Friday sono stati prolungati anche per la stagione natalizia 2020! Infatti, ancora oggi sarà possibile approfittare del 68% di sconto sul piano biennale con l’aggiunta di tre mesi gratis.

Inoltre, nel caso in cui non siate soddisfatti con il servizio, NordVPN offre ben 20 giorni di copertura per il rimborso completo del vostro acquisto. Un’occasione sicuramente imperdibile, soprattutto se teniamo conto dell’autorevolezza dell’azienda nell’ambito della crittografia, con più di 5500 server in 59 Paesi. Pertanto, è riconosciuta da tutti gli esperti del settore IT come una delle realtà più sicure nel campo della sicurezza e privacy.