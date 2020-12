The Game Awards: tra le presentatrici ci sarà anche Brie Larson

I The Game Awards sono ormai vicini e non mancano le sorprese, con Geoff Keighley che ha chiamato Tom Holland e Gal Gadot a presentare l’evento insieme a lui; ma non bastano Spider-Man e Wonder Woman come super eroi, arriva a presentare i TGA 2020 un’altra attrice di successo: Brie Larson. Anche questa volta l’annuncio è arrivato dal profilo Twitter di Keighley.

Brie Larson è stata protagonista in Captain Marvel, ha fatto parte del cast di Avengers: Endgame e sta girando Captain Marvel 2. L’attrice sarà live il 10 Dicembre (quando in Italia sarà notte fonda), con l’orario che è ancora da confermare, insieme agli altri presentatori. Prossimamente vi informeremo anche sulla nostra copertura relativa ai The Game Awards 2020, che comprenderà sia una copertura sul sito che quella sul nostro canale Twitch. Vi ricordiamo oltre alle premiazioni saranno presenti molte demo giocabili e si spera di assistere al primo trailer del film di Uncharted come anche al reveal gameplay di Elden Ring.