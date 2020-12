Razer presenta gli auricolari Hammerhead True Wireless Pro

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia gli auricolari Razer Hammerhead True Wireless Pro, dotati di audio certificato THX® per un suono ad alta fedeltà e cancellazione attiva del rumore (Active Noise Cancellation) ibrida avanzata per un’esperienza di ascolto ineguagliabile e priva di disturbi, con audio nitido e chiaro e bassi di grande impatto, perfetti in qualsiasi situazione – in viaggio o al lavoro da casa.

Come gli Hammerhead True Wireless standard apprezzati dai fan, il modello Pro è dotato di comodi controlli touch e compatibilità con l’assistente vocale, una connessione Bluetooth a bassa latenza personalizzata e una maggiore durata della batteria grazie alla custodia di ricarica. Una vestibilità comoda e salda con un migliore isolamento acustico è garantita da un design in-ear e dai cuscinetti in memory foam di alta qualità di Comply. Gli Hammerhead True Wireless Pro sono anche classificati IPX4 per la protezione da sudore e spruzzi.