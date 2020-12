Persona 5 The Phantom Strikers uscirà nel 2021

Persona 5 The Phantom Strikers sembra avere finalmente una data di uscita occidentale. Uscirà il 23 febbraio 2021 per PS4, PC tramite Steam e Nintendo Switch con il nome ” Persona 5 Strikers “. Un video non in elenco per l’annuncio (tramite ResetEra) è stato recentemente pubblicato (ed è stato successivamente rimosso). Sviluppato da P-Studio e Omega Force, Persona 5 Strikers è un gioco di ruolo d’azione hack and slash con risse simili a Dynasty Warriors: si può anche giocare a Persona usando le diverse abilità dei personaggi, come ad esempio con Joker che è ancora in grado di utilizzare numerosi character contemporaneamente. Si possono crearree nuove Persona tramite la fusione; mancano alcune funzionalità, come il sistema Confidant.

Non è esattamente il gioco di Persona 5 che la maggior parte dei giocatori di PC si aspettava di giocare: tuttavia, più Persona su PC è una buona cosa, quindi speriamo che Persona 5 troverà anche la sua strada sulla piattaforma. Ci aspettiamo che Atlus rilasci a breve un comunicato stampa. Questa sarà la prima volta che una proprietà intellettuale legata al brand di Persona sarà disponibile per i giocatori di PC. Restate sintonizzati per maggiori dettagli su di esso nei prossimi mesi.