Cyberpunk 2077: rivelate le patch del Day One

Manca solo una settimana a Cyberpunk 2077 ei fan sono incredibilmente entusiasti di mettere finalmente le mani sul gioco. L’attesa è andata crescendo da molto tempo dopo i numerosi ritardi del gioco, rendendolo senza dubbio una delle più grandi novità del gioco per dicembre 2020. Come con quasi tutte le principali versioni di AAA odierne, i giocatori non saranno in grado di entrare nel gioco subito dopo aver completato l’installazione: infatti, il titolo avrà una grande patch nel day one. Le patch del day one sono ormai comuni in quasi tutti i giochi e consentono agli sviluppatori di migliorare un gioco: sfortunatamente, le patch del day one possono essere di dimensioni enormi e possono finire per richiedere tempo per il download effettivo.

CD Projekt Red ha in serbo una patch del day one per Cyberpunk 2077 , e sembra essere piuttosto pesante: grazie al creatore di contenuti DreamCastGuy su Twitter, i giocatori ora sanno che la dimensione della patch del primo giorno di Cyberpunk 2077 sarà di 43,5 GB, almeno su Xbox One; all’inizio di quest’anno i fan sono rimasti sorpresi dei soli 70 GB di Cyberpunk 2077: la patch sembra aggiungere dei dati a un gioco già abbastanza pesante. La dimensione del file di Cyberpunk 2077 aumenterà dopo il lancio, poiché CD Projekt Red già annunciato piani per i DLC del gioco e per le espansioni. L’attesa per il titolo della CD Projekt Red è quasi finita, anche se sembra che i fan dovranno davvero aspettare fino al 10 dicembre per poter finalmente vedere tutto ciò che Night City ha da offrire. Cyberpunk 2077 verrà lanciato il 10 dicembre 2020 per PC, PS4, Stadia e Xbox One, con le versioni PS5 e Xbox Series attualmente in fase di sviluppo.