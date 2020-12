HP OMEN X 35 Recensione: un prodotto dalle grandi potenzialità

Come abbiamo già sottolineato in articoli dedicati nelle ultime settimane, la scelta di un monitor è decisamente ponderante a seconda del proprio sistema di gioco che si possiede, specialmente quando si acquista un prodotto del genere per soddisfare le nostre esigenze in ambito PC. Molto spesso ci capitano determinati panelli che riescono a superare le nostre aspettative iniziali, mentre altri possono deluderci sotto specifici aspetti. Questi ultimi possono variare dalla frequenza d’aggiornamento, risoluzione, tecnologie supportate e così via. Ebbene, il monitor di cui parleremo in questa recensione è un via di mezzo, dove la maggior parte degli aspetti si sono rivelati parecchio azzeccati e ben congegnati tra loro, mentre altri, seppur minimi rispetto ai suddetti, ci hanno veramente lasciato l’amaro in bocca. Oggi, noi di GamesVillage.it vi parleremo del monitor Ultra Wide HP OMEN X 35, che vanta una vasta serie di vantaggi, tra cui vi sono presenti il completo supporto al G-Sync proprietario di NVIDIA, risoluzione 3440×1440 (Ultra Wide Quad-HD), frequenza d’aggiornamento 100 Hertz e tanti altri benefici da scoprire nell’articolo.

HP OMEN X 35: Ultra Wide e G-Sync

Sicuramente uno dei primi aspetti che ci accorgiamo quando ci troviamo dinanzi all’HP OMEN X 35 sono le sue dimensioni e il fatto che sia un Monitor Ultra Wide Quad-HD. Difatti, vi troverete un prodotto con un’area di visualizzazione decisamente ampia e confortevole con una grandezza pari a 35 pollici, il quale non ingombrerà minimamente la vostra postazione da gioco. l’HP OMEN X 35 ha una risoluzione nativa pari a 3440×1440, quindi vi consigliamo caldamente di pensare prima su tutti i componenti hardware in vostro possesso nel proprio PC prima dell’acquisto del prodotto. Comunque sia, devo ammetterlo: La qualità generale dell’immagine che offre questo monitor è sensazionale, e non ho visto finora dei prodotti raggiungere questo risultato. C’è anche una serie d’opzioni grazie le quali potranno dare un miglioramento netto al tutto, ovviamente bisogna essere molto pratici, oppure potete optare a diversi video tutorial che potrete trovare in rete, anche se non sono generici per tutti, di conseguenza potreste ottenere dei risultati che potrebbero non corrispondere alle vostre aspettative iniziali.

Un’altra novità sono i 100 fotogrammi al secondo, e questo ci porta a due vie contraddistinte, ma ci arriviamo con calma. Ovviamente per sfruttare i 100 Hz d’aggiornamento e la tecnologia G-Sync dovrete collegare un cavo Display Port dalla vostra scheda video al monitor in questione, dandovi l’opportunità di sbloccare queste aggiunte importanti. Sebbene al mondo d’oggi è importante avere una frequenza d’aggiornamento abbastanza alta, soprattutto in titoli multiplayer, questo potrebbe rappresentare un problema se voleste buttarvi nel mondo competitivo o degli Esports in generale, considerando che si trovano sul mercato diversi pannelli in Full HD o Quad-HD a 144 o 240 HZ d’aggiornamento risparmiando decisamente il doppio del prezzo e con un ottime tempo di risposta. Mentre, se siete alla ricerca di un prodotto adatto alle esperienze single player, tale prodotto farà decisamente al caso vostro. Uno dei problemi riscontrati nel HP OMEN X 35 è il packaging all’interno. Rispetto a quanto avvenuto con il Samsung Odyssey G7, gli accessori sono abbastanza ridotti e potevano essere inseriti altri, sebbene ci sia il necessario per godersi il tutto.

La qualità ad un prezzo non accessibile a tutti

Oltre alle qualità riportate precedentemente, l’HP OMEN X 35 ha dalla sua parte un tempo di risposta pari a 4 millisecondi. Questa specifica ovviamente influirà tantissimo sui giochi online competitivi come Call of Duty Warzone, Apex Legends, Fortnite, Rainbow Six Siege e tanti altri, ed aver un buon tempo risposta all’interno del monitor è fondamentale. Nei nostri test effettuati con questo prodotto, siamo rimasti soddisfatti perché si, è vero che il monitor non è certamente una delle scelte più consigliate per il competitivo, ma certamente si è dimostrato all’altezza e funzionale, seppur abbia una frequenza d’aggiornamento ancorata ai 100Hz. Essendo anche un monitor Ultra Wide, quest’ultimo potrebbe essere anche una valida alternativa che va oltre all’uso del gaming, ad esempio sarebbe decisamente utile sfruttarlo come secondo schermo o usufruirne per fare dirette su Twitch. Sicuramente non è un’idea da condannare queste alternative elencate, ma le massime potenzialità verranno offerte dall’HP OMEN 35 X nei videogiochi, ed avere un’area di visualizzazione più ampia certamente non guasta e ne beneficerete senz’altro. Purtroppo, seppur abbiamo testato il prodotto in alcuni prodotti datati, ho notato che quest’ultimo aveva delle problematiche su alcuni di essi, ad esempio su Dragon Ball FighterZ, picchiaduro targato Arc System Works e pubblicato da Bandai Namco, non riusciva a prendere l’intero schermo, di conseguenza dovrete assicurarvi che determinati titoli riescano a supportare il monitor Ultra Wide, il cui rapporto è di 21:9.

Ora, uno degli elementi da valutare attentamente è sicuramente il prezzo, fattore ponderante sull’acquisto di qualsiasi prodotto. Ebbene, l’HP OMEN X 35 costa attualmente € 1.199,99, un prezzo ovviamente non accessibile a tutti, anzi, tutt’altro. Dato alcune caratteristiche sviscerate precedentemente, sono convinto che questa cifra presenti un problema da non sottovalutare del monitor, anche perché il prodotto è uscito da diverso tempo, ed avere ancora un prezzo del genere è sicuramente d’intralcio, soprattutto comparandolo ad altri monitor, come ad esempio il Samsung Odyssey G7, che possiede alcune caratteristiche in più e un prezzo decisamente più abbordabile, seppur qualitativamente al livello d’immagine non raggiunge il prodotto targato HP.

Insomma, se riusciste a raggiungere con il vostro budget la cifra citata per acquistare il prodotto, potrebbe valere la pena ma considerate quello che vi ho appena detto, ossia che ci sono dei monitor in circolazione più accessibili a livello di prezzo. Con ciò, un altro elemento più interessante e decisamente il design accattivante del prodotto e con la scritta OMEN di fronte al pannello, quest’ultimo diventa ancora più affascinante, dove anche sul retro del prodotto c’è un materiale decisamente bello da vedere con la medesima scritta.

Al lato sinistro dell’HP OMEN 35 X troviamo il classico Jack delle cuffie da 3.5mm, e sul retro abbiamo le seguenti uscite: 1 presa Display port e solo 1 per l’HDMI, 3 uscite USB, uscita per l’audio digitale e infine la presa in cui si potrà collegare il nostro alimentatore. Qui noto che sono stati fatti alcuni passi falsi, poiché si sarebbe potuto optare per 2 uscite HDMI o 2 Display Port, dato che solamente con la connessione tramite cavi HDMI il monitor raggiungerà la frequenza d’aggiornamento pari a 59HZ, ovviamente non sarà possibile attivare il G-Sync senza la presenza del cavo Display Port, che è presente all’interno della confezione, quindi non preoccupatevi. Oltre ai vari manuali d’istruzione abbiamo anche una Staffa Metallica, il quale ci aiuterà con il montaggio del suddetto prodotto.

l’HP OMEN 35 X è un monitor che ha decisamente diverse qualità, come ad esempio il pieno supporto al G-Sync, rivelandosi un prodotto che per chi possiede una scheda video targata NVIDIA a partire dalla serie 10 non potrà rimanerne affascinato. L’Ultra Wide Quad-HD riesce a garantire una maggiore bellezza all’intera immagine e un rapporto decisamente ampio pari a 21:9. Purtroppo, il prezzo di €1.199,99 è decisamente troppo, anche perché si trovano dei monitor più accessibili a delle cifre inferiori e potrebbe non valerne troppo la pena per quel prezzo in più la confezione al suo interno presenta pochi oggetti, seppur alcuni materiali e accessori per riuscire a sfruttare le potenzialità del monitor ci sono tutte. Insomma, ci troviamo dinanzi ad un pannello decisamente interessante ma che il prezzo potrebbe rivelarsi il vero nemico di questo HP OMEN 35 X, tutto sommato, le nostre prove con il monitor si sono rivelate piacevoli e stimolanti, sperando ad un abbassamento di prezzo del pannello.