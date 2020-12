Call of Duty Black Ops Cold War: superati i 3 milioni di dollari in prenotazioni negli ultimi 12 mesi

L’iconica serie di Activision Call of Duty ha stabilito nuovi record muovendosi verso un modello di business ad ecosistema condiviso. Dopo il lancio da record di Call of Duty Black Ops Cold War, il franchise di Call of Duty ha superato i 3 miliardi di dollari di prenotazioni nette negli ultimi 12 mesi con performance eccellenti nelle vendite di un gioco premium, raggiungendo i massimi picchi del franchising.

Call of Duty sta registrando un forte incremento. Da inizio anno le prenotazioni nette hanno registrato un aumento pari all’80% e le unità vendute fino a oltre il 40% anno dopo anno. Oltre 200 milioni di persone hanno giocato a Call of Duty quest’anno. Su console e PC, infatti, il franchise ha registrato il maggior numero di giocatori, nonché il mese di novembre più grande di sempre per giocatori e ore giocate mensilmente.

Black Ops Cold War si è unito agli amatissimi Call of Duty: Modern Warfare e Warzone; mentre Call of Duty Mobile ha segnato nuove tappe nell’ecosistema di Call of Duty. Black Ops Cold War è l’ultimo titolo uscito della serie più venduta di Call of Duty e il sequel diretto di Call of Duty: Black Ops. Il lancio di Black Ops Cold War è solo l’inizio. Sono in arrivo ulteriori contenuti gratuiti per tutti i giocatori, grazie alle nuove stagioni che continueranno ad implementare e trasformare l’esperienza di gioco, con la Stagione 1 al debutto questo mese.

Byron Beede, Executive Vice President e General Manager di Call of Duty, Activision, ha dichiarato: