Casey Hudson e Mark Darrah lasciano BioWare

Nel corso delle ultime ore, sono arrivate delle spiacevoli notizie in case Bioware, che potrebbero influire non solo sui lavori di Dragon Age 4, ma anche sullo stesso Anthem Next, versione ristrutturata da zero del bistrattato progetto online. Ebbene, il General Manager e l’Exective Producer, ossia Casey Hudson e Mark Darrah hanno lasciato definitivamente la software house, spiazzando diversi giocatori.

Ecco le dichiarazioni di Hudson:

Il 2020 è stato un anno che ha costretto tutti noi a ri-immaginare il nostro modo di pensare al lavoro e alla vita. Per me, è stata la consapevolezza di avere ancora una grande energia da creare, ma anche di dover provare qualcosa di diverso. Non sono ancora sicuro di cosa sia esattamente, ma so che voglio iniziare a riscoprire la mia passione creativa attraverso un lavoro più personale.

Non so cosa mi aspetta, ma non vedo l’ora di scoprirlo. Così come sono entusiasta di scoprire cosa diventerà Dragon Age.

A prendere il ruolo all’interno di BioWare come General Manager sarà Gary McKay, prima Senior Director, mentre Christian Dailey diventerà il nuovo Executive Producer.