Cyberpunk 2077: guida strategica di 464 pagine disponibile al lancio

Finalmente siamo vicini all’uscita di Cyberpunk 2077. Tra meno di una settimana, i giocatori da tutto il mondo potranno mettere le loro mani su uno dei titoli più attesi dell’anno, almeno. Comunque, per navigare in quel di Night City, CD Projekt RED non lascerà sprovvisti i giocatori, tutt’altro.

Infatti, il lancio del titolo sarà affiancato da un’altra uscita. La guida strategica ufficiale per l’opera sarà disponibile dallo stesso giorno tramite PiggyBack e arriverà in versione Standard o Premium. La prima sarà composta da ben 464 pagine, la seconda da 496. Sicuramente, ci sarà molto da vedere in un giro turistico per Night City, no?

La guida promette di dare ai giocatori “tutti gli strumenti e le risorse a sua disposizione” con due capitoli dedicati a tutti gli elementi chiave del gameplay. Inoltre, per coloro che mirano ad una first run spoiler-free, la guida fornisce una sezione esente da spoiler sulla trama, così da poterla usare senza problemi.

Il lancio di Cyberpunk 2077 si avvicina. Vi ricordiamo che l’ultima fatica targata CD Projekt RED arriverà il 10 dicembre per PC, Xbox One, Google Stadia e PlayStation 4, mentre qui sotto vi lasciamo al trailer ufficiale per la guida strategica.