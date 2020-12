Halo Infinite: attore MoCap dichiara che sarà pronto per la primavera 2021

343 Industries, team di sviluppo sotto l’ala di Microsoft e dietro lo sviluppo di Halo Infinite ha, nei giorni precedenti, dichiarato che l’intero studio ha l’intenzione di essere più comunicativo con i propri fan. Stando comunque alle loro ultime parole, non vi è alcuna finestra di lancio fissata per il titolo ma, poche ore fa, un intervento esterno ha gettato le basi per un periodo.

Le dichiarazioni che stiamo per scrivervi infatti, non arrivano dalla 343i ma da un componente del cast di attori che stanno tutt’ora lavorando al titolo. Colui che parla è Bruce Thomas, attore dietro il motion capture di Master Chief per Halo 4 e successivi, compreso questo ultimo titolo.

Le sue parole, durante un’intervista tenutasi su Reddit, menzionano che il titolo che avrebbe dovuto debuttare con Xbox Series X|S sarebbe pronto per uscire nel periodo primaverile 2021. “Per quello che so, è quasi pronto per la prossima primavera” ha dichiarato Thomas.

Comunque, tocca prendere tali informazioni con le pinze visto che non arrivano da fonti ufficiali. Vi ricordiamo che Halo Infinite sarà disponibile per PC, Xbox Series X|S e Xbox One il prossimo anno.