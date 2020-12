Tales of: streaming per il 25 anniversario il 15 dicembre

Era il 1995 quando Namco (oggi Bandai Namco) faceva uscire per SNES il primissimo videogioco della serie di Tales of. Nessuno sapeva che quello sarebbe diventato il caposaldo di una delle serie JRPG più longeve e famose della storia. E ben venticinque anni dopo, la società ha deciso di celebrare il quarto di secolo con uno streaming che si terrà il prossimo 15 dicembre.

L’annuncio è arrivato attraverso il sito ufficiale, confermando che ci saranno ospiti e gli attori che hanno prestato la loro voce alla saga nel corso degli anni, il tutto con il sottofondo della musica dei giochi. Inoltre (e questo è sicuramente il particolare più interessante per tutti i giocatori), Bandai Namco darà molte nuove informazioni sui prossimi giochi della saga!

L’ultimo titolo della serie, Tales of Arise, sarebbe dovuto uscire nel corso di questo 2020, ma a causa della pandemia da Covid-19, Bandai Namco ha preferito rimandarlo al 2021. I fan della serie, soprattutto in Giappone, non vedono l’ora di poterlo giocare. Nel frattempo però la casa di sviluppo nipponica non ha perso tempo, e ha già registrato il trademark per la prossima iterazione della serie: Tales of Luminaria.

Per il momento non si conoscono molti dettagli su quello che sarà il contenuto dell’evento anniversario, ma per tutte le novità sull’argomento continuate a seguirci su Gamesvillage.it!