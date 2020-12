FIFA 21 e Madden NFL 21 disponibili da oggi su next-gen

Electronic Arts è lieta di annunciare che la divisione Sport della società produttrice di videogiochi, ha debuttato nella nuova generazione di console targate Microsoft e Sony. Infatti, due suoi titoli sono approdati ufficialmente in queste ore. Stiamo ovviamente parlando di FIFA 21 e Madden NFL 21, arrivati su Xbox Series X|S e PlayStation 5.

Entrambi i titoli rientrano nel programma di aggiornamento gratuito. Ciò vuol dire che, chiunque in possesso di una copia Xbox One o PlayStation 4 dei suddetti titoli, potrà liberamente scaricare la nuova versione se in possesso della stessa linea di console della nuova generazione. Tale “offerta” varrà fino all’uscita delle prossime iterazioni di Madden e FIFA. Vi lasciamo alle parole di Cam Weber di EA Sports e ai trailer per la nuova generazione di FIFA 21 e Madden NFL 21, ora disponibili su Xbox Series X|S e PlayStation 5.