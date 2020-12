Tennis World Tour 2: in arrivo la versione next-gen a marzo 2021, nuovo DLC disponibile da oggi

NACON e Big Ant Studios hanno in queste ore annunciato che il loro prodotto videoludico di punta sullo sport del tennis, Tennis World Tour 2, arriverà sulle console di nuova generazione di Microsoft e Sony nel mese di marzo del prossimo anno tramite una nuova edizione (dopo essere arrivato poco tempo fa anche su Nintendo Switch).

Ci si potranno aspettare tantissimi miglioramenti e, ovviamente, la nuova edizione conterrà inoltre i contenuti aggiuntivi che arriveranno fino a quel momento. Lo studio e il publisher ricordano, infine, che da oggi è disponibile il nuovo DLC con due nuovi giocatori, Sofia Kenin dagli Stati Uniti e Karolina Pliskova dalla Repubblica Ceca. Fino a marzo 2021, altri due DLC usciranno e con essi arriveranno un nuovo torneo, 8 nuovi giocatori in totale, nuovi stadi, gironi e abbigliamento.

Vi lasciamo alla descrizione di quella che sarà la nuova edizione per PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Tennis World Tour 2, in arrivo in una non specifica data del mese di marzo, per il momento, del 2021.