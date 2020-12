Dragon Age 4 verrà mostrato nuovamente ai The Game Awards 2020

È proprio di oggi la notizia della dipartenza di due pezzi grossi dalla BioWare e, assieme ad essa, arriva qualcosa, per fortuna, di positivo. Dragon Age 4, mostrato per la prima volta ai The Game Awards 2018, verrà fatto nuovamente vedere all’edizione 2020 dello show tenuto da Jeoff Keighley il giorno 10 dicembre.

Il tutto è stato svelato perchè, a quanto pare, oggi 4 dicembre si festeggia il Dragon Age Day e per tale motivo, gli sviluppatori hanno voluto festeggiare assieme ai fan con una buona notizia su uno dei titoli più attesi dal talentuoso teamì, visto che l’ultima “novità” arrivava dal video che trovate qui sotto, in calce.

La stessa notte, BioWare dovrebbe anche rivelare 4 brevi storie scritte dalla squadra di narrativa del team e mostrare varie key art di accompagnamento al tutto. Sicuramente, moltissimi giocatori non vedono l’ora di scoprirne di più sul prossimo titolo targato BioWare del quale però non si conosce data d’uscita alcuna, che sia il 10 dicembre il giorno giusto per svelarla?