DRAGON QUEST XI S Echi di un’era perduta: da oggi su PC, PS4 e Xbox One

Da oggi 4 dicembre è disponibile su PC (Windows 10, Steam, Epic Games Store), PlayStation 4 e Xbox One DRAGON QUEST XI S Echi di un’era perduta.

Come fa sapere la pagina PlayStation Store del gioco:

L’Edizione definitiva include tutti i contenuti della versione originale del pluripremiato DRAGON QUEST XI e aggiunge scenari extra specifici per i personaggi, la possibilità di scegliere tra la colonna sonora originale e una versione orchestrale delle musiche, la possibilità di alternare le modalità grafiche 2D e 3D, un’opzione per il doppiaggio in giapponese e molto altro!

Parti per un’avventura epica nei panni del Lucente, il prescelto in un mondo votato a dargli la caccia. Il Lucente e i suoi fedeli compagni collaborano per sopravvivere agli attacchi dei malvagi e sconfiggere le forze oscure che minacciano di gettare nel caos il mondo di Erdrea. Esplora l’enorme mondo di DRAGON QUEST e risveglia il tuo potere in quest’imperdibile avventura!

Per saperne di più su Dragon Quest XI S, potete dare una letta, qualora lo vogliate, alla nostra recensione.