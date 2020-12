Epic Games: non ci sono piani per eventi Fortnite in loco nel 2021

Epic Games ha rilasciato un aggiornamento riguardante la sua Fortnite Championship Series, dicendo ai fan che la società non ha in programma di organizzare eventi di persona nel 2021, inclusa la Fortnite World Cup . Tuttavia, Epic afferma che continuerà a tenere eventi online e sta cercando di rafforzare il numero totale di competizioni che si aprono nel 2021. La società ha affermato che la decisione era dovuta alla necessità di aderire a una politica in cui la salute e la sicurezza di tutte le persone coinvolte sostituiscono qualsiasi vantaggio derivante dallo svolgimento di eventi live.

La Fortnite Championship Series continuerà nel 2021 con squadre di tre giocatori che diventeranno le dimensioni standard della squadra. Sebbene Epic si sia riservata il diritto di modificare qualsiasi punteggio o avvertenza di qualificazione, la sua speranza è che il cambiamento “metta più stabilità e coerenza attorno alla FNCS”.

Epic prosegue affermando che la FNCS sta guardando “ad altre strade” per creare e impegnarsi in una competizione di alto livello in arrivo nel nuovo anno. Questo nuovo look includerà più tornei settimanali, formati di tornei unici e Coppe dei creatori durante tutto l’anno. È stato notato che ci saranno gare disponibili anche per squadre diverse da tre persone.