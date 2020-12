Il campionato mondiale Mobile Legends si terrà di persona a gennaio

Per Mobile Legends: Bang Bang, lo sviluppatore MOONTON ospiterà il Campionato del Mondo M2 dal vivo a Singapore nel mese di gennaio 2021 lo Shangri-La di Singapore. L’evento si terrà in collaborazione con la Cybersports and Online Gaming Association di Singapore e con il supporto del Singapore Tourism Board. Questo sarà uno dei primi eventi di Esport globali di persona che si svolgeranno nel 2021 e uno degli unici eventi dal vivo da quando è iniziato il blocco mondiale di COVID-19.

Il torneo non sarà aperto al pubblico come misura di sicurezza. Le squadre internazionali si sfideranno per un montepremi di $ 300K USD.

Singapore ha ricevuto una copertura significativa quest’anno per la sua gestione della pandemia COVID-19. Ad oggi, il paese ha segnalato circa 58.000 casi totali con 29 decessi.