Talon Esports nomina ESPAT Digital Media Licensing Provider

Talon Esports, organizzazione di Esport con sede a Hong Kong, ha collaborato con la piattaforma di licenze di media digitali B2B ESPAT come fornitore di licenze di media digitali. I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti.

Secondo i termini dell’accordo, Talon fornirà video e altre risorse multimediali nella piattaforma di licenze di ESPAT per creare una libreria di contenuti dai suoi eventi e attività per uso editoriale e commerciale.

A ottobre, Talon ha firmato un accordo con Riot Games nel sud-est asiatico per diventare un partner ufficiale ed esclusivo per i tornei di Esport professionali e collegiali VALORANT a Hong Kong e gli esport a Taiwan. Inoltre è stato scelto per gestire First Strike, il primo torneo ufficiale di VALORANT competitivo , in quelle regioni.

Sempre in ottobre, Tablon ha completato un round di finanziamento seed da 2 milioni di dollari condotto dal Korean Hana Digital Transformation Fund.