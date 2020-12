Metal Gear Solid: Oscar Isaac sarà Solid Snake

Quando Sony ha annunciato di lavorare all’adattamento cinematografico del capolavoro di Hideo Kojima, Metal Gear Solid, con la regia di Jordan Vogt-Roberts (e la sceneggiatura di Derek Connoly), la fantasia dei fan si è subito scatenata nel chiedersi chi potesse essere l’attore scelto per interpretare l’iconico protagonista della saga, Solid Snake.

Il creatore del videogioco, che ha fatto il suo esordio nel 1998, quando fu lanciato, per PlayStation da Konami, era già intervenuto sulla questione questa estate, affermando che un attore che lui stesso considerava perfetto per il ruolo era il nostro Luca Marinelli (che presto tornerà sullo schermo con il suo Diabolik). Tuttavia la produzione non ha tenuto conto del velato consiglio di Kojima, scegliendo una strada diversa e scritturando per il ruolo, stando a quanto rivelato da Deadline, il gettonatissimo Oscar Isaac.

Fresco del ruolo di Poe Dameron nella terza trilogia di Star Wars, e impegnato in progetti come l’acclamatissimo e anticipatissimo reboot di Dune firmato Denis Villeneuve, Isaac ha un’agenda fittissima di impegni: oltre che nel film fantascientifico del regista canadese infatti, comparirà prossimamente anche in Scenes from a Marriage, al fianco di Jessica Chastain, in Moon Knight per Disney Plus, in The Card Counter del regista Paul Schrader, in The Great Machine (adattamento del fumetto Ex Machina di Brian K. Vaughn) e infine in Francis and the Godfather, accanto a Jake Gyllenhaal.

Dati i tanti impegni quindi, sarà difficile immaginare che le riprese di Metal Gear Solid possano partire presto, ma il coinvolgimento di un attore di così alto profilo può soltanto significare che Sony ha in mente grandi piani per questo progetto cinematografico basato sull’opera di Kojima e,perché no, potrebbe pensare di trasformare Metal Gear Solid nel suo prossimo franchise cinematografico di successo.