The Promised Neverland: ecco il promo della seconda stagione

Con il 2020 che è ormai entrato nel mese di dicembre, si avvicina sempre di più l’esordio per alcuni anime che, a causa della pandemia da Covid-19, avevano visto il proprio debutto rinviato. Tra gli altri, è il caso anche della seconda stagione di The Promised Neverland, adattamento animato del manga firmato da Kaiu Shirai e Posuka Demizu.

La serie, che avrebbe dovuto fare il suo esordio lo scorso ottobre, arriverà infatti soltanto il prossimo 7 gennaio, e dopo aver deliziato i fan con alcune visual di grande impatto, l’account Twitter ufficiale ha finalmente condiviso il promo della seconda stagione. Un promo che, tra l’altro, ci rivela anche due gradite aggiunte al cast di The Promised Neverland.

Mano a mano, infatti, che Emma e i suoi amici si inoltrano nel mondo sconosciuto, incontreranno alcune persone nuove, sulle quali la seconda stagione intende concentrarsi. La serie sarà quindi lieta di dare il benvenuto a Shinichiro Kamio (Fairy Tail) nel ruolo di Sonju e ad Atsumi Tanezaki (Beastars) in quello di Mujika.

Anche se deve essere ancora confermato, sembra assai probabile che la nuova stagione (che conterà, probabilmente, dodici episodi) sarà disponibile, in inglese su siti di streaming come Crunchyroll, Funimation, Hulu e HIDIVE. Per tutti gli aggiornamenti, continuate a seguirci!