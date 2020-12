Blood of Zeus: annunciata la seconda stagione

I sempre più frequenti investimenti di Netflix nel campo degli anime stanno portando tutti i loro frutti, e alcuni delle produzioni del colosso dello streaming hanno colpito tanto i fan da meritarsi la conferma per una nuova stagione. Questo è il caso anche di Blood of Zeus, serie animata greca creata dai fratelli Charley e Vlas Parlapanides che attinge a piene mani ai miti e alle leggende della mitologia greca.

Netflix ha infatti annunciato ufficialmente che Blood of Zeus avrà una seconda stagione, proprio come i creatori e il regista della serie auspicavano non molto tempo fa, in un’intervista. L’annuncio è stato dato attraverso il profilo Twitter ufficiale di Netflix, con un brevissimo promo che, sfortunatamente, ci dice pochissimo su quelli che sono i progetti in cantiere per questa nuova stagione.

Proprio nell’intervista in cui avevano parlato della loro speranza di vedersi confermati per una seconda stagione, i fratelli Parlapanides avevano anche affermato che avremmo potuto vedere più divinità greche, ed esplorare nuovi miti, nuove leggende, nuovi personaggi e nuove storie. Qualcuno aveva anche tirato fuori il nome di Atena e quello di Medusa, due personaggi che non possono non solleticare l’immaginario di tutti coloro che abbiano sentito parlare almeno una volta del mito greco.

Al timone della nuova stagione ci sarà, ancora una volta, Powerhouse Animation Studio, atore anche di un altro grande successo anime Netflix come Castelvania (di cui è in arrivo la quarta stagione), e pronta a tradurre in immagini e animazioni alcune delle storie più iconiche e rappresentative della mitologia greca.