Esplorazioni Pokemon: nuovi episodi su Netflix

In questo particolarissimo anno 2020 la serie di Esplorazioni Pokemon è stata in grado di regalare davvero tante emozioni agli appassionati dei pocket monsteri, indipendentemente dalla loro età. Tra il ritorno dei Pokemon Leggendari di Kanto, Zapdos, Moltres e Articuno, l’introduzione di quelli di Galar, Eternatus, Zacian e Zamazenta nell’arco narratio Darkest Day, ma soprattutto con il ritorno di Mewtwo, non si può dire che questi mesi non siano stati colmi di avvenimenti importanti per il celebre protagonista Ash, il suo fedele Pikachu e il loro nuovo amico Goh.

Netflix è pronta a regalare ancora quelle emozioni. Sul servizio di streaming stanno infatti per arrivare ancora dodici puntate di Esplorazioni Pokemon, portando il totale degli episodi a 36. Nei nuovi episodi si vedranno le nuove avventure dell’inossidabile Ash Ketchum, che ora lavora come ricercatore a Vermillion City, si incontrerà Goh, il cui sogno è quello di catturare un esemplare per ogni tipo di Pokemon, incluso Mew, e assistere anche a un epico scontro tra Ash e Korrina.

La serie di Esplorazioni Pokemon sta stupendo, soprattutto per un approccio molto più globale e lontano dagli standard della serie. Piuttosto che farci vedere Ash che viaggia in una nuova regione e cerca di affermarsi come campione lì infatti, la serie ha seguito i viaggi dei nostri amici in lungo e in largo per diverse regioni, presentandoci un Ash maturato, più forte dopo essere diventato campione nel torneo di Alola, e prefigurando uno scontro finale con Leon, il miglior allenatore Pokemon del mondo.

Quindi se anche voi non vedete l’ora di scoprire come proseguiranno le avventure di Ash e di Goh, affrettatevi, ma ricordate anche che la serie va in onda, a cadenza settimanale, sul canale K2.