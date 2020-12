Logitech G: ecco i nostri consigli per gli acquisti natalizi

Come di consueto, il mese di dicembre rappresenta il periodo di inizio degli acquisti natalizi. Ecco perché noi di GamesVillage.it abbiamo pensato di suggerirvi una serie di prodotti targati Logitech G che potrebbero fare al caso vostro, o di altri.

Logitech G PRO X SUPERLIGHT

Indubbiamente, l’ultimo prodotto pubblicato di casa Logitech G, il mouse da gioco PRO x SUPERLIGHT, risulta essere una delle prime scelte per un acquisto di Natale, o un regalo. La periferica offre diverse featurer all’avanguardia, tra cui il nuovo sensore HERO 25K, skates completamente in PTFE senza additivi e una riduzione del peso di ben 17 grammi. Non a caso, siamo davanti al mouse wireless più leggero di sempre.

L’acquisto è disponibile presso il sito ufficiale o i rivenditori autorizzati, al prezzo di 150 euro.

Volante G923

Per tutti gli appassionati dei giochi di corsa, di certo il volante Logitech G923 può essere un’ottima sorpresa da trovare sotto l’albero. Progettato per il massimo realismo, il G923 è dotato di TRUEFORCE, un nuovo sistema di feedback ad alta definizione che lavora con la fisica del gioco e con il sistema audio per offrire un’esperienza ultra-realistica. Il Volante Racing Logitech G923 è disponibile per PC, PlayStation e XBOX.

L’acquisto è disponibile presso il sito ufficiale o i rivenditori autorizzati, al prezzo di 409 euro.

Logitech G Pro X Wireless

Per completare il vostro setup da gaming, non potranno mancare le recenti cuffie Logitech G Pro X Wireless, le quali utilizzano la tecnologia LIGHTSPEED per garantire tempi di risposta e ricezione dell’audio rapidissimi. Inoltre, le nuove cuffie sono dotate del microfono avanzato Blue VO!CE, con software dedicato, per un’incredibile chiarezza della voce e una comunicazione di alta qualità in-game e in live stream, di driver PRO-G da 50 mm per un audio professionale e nitido, di suono surround DTS 7.1 di nuova generazione.

L’acquisto è disponibile presso il sito ufficiale o i rivenditori autorizzati, al prezzo di 199 euro.