Brigandine The Legend Of Runersia Recensione: il Ritorno dei Rune Knight

Quando ho iniziato a giocare a Brigandine The Legend Of Runersia, la prima cosa che mi ha colpito è stata la sua storia evocativa, antica e misteriosa al tempo stesso. Poter ascoltare la Storia di Runersia in lingua Giapponese con i sottotitoli in Inglese ha reso tutta la narrazione più solenne. Un’antica guerra, Cinque Grandi Nazioni e una Tribù nascosta internamente nella Terra di Runersia, cinque guerrieri prescelti dalle Rune God, chiamati Rune Knight, Custodi dei Brigandine di Runersia: Giustizia, Santità, Libertà, Gloria ed Ego, con un unico obbiettivo conquistare le altre Nazioni e riunire sotto un’unica bandiera il regno di Runersia. I Rune Knight erano capaci di comandare intere armate di mostri da loro evocati grazie al potere, dato loro dalle Rune God, chiamato Mana.

Con la narrazione di questa leggenda viene introdotto Brigandine The Legend Of Runersia, il sequel di Brigandine The Legend of Forsena, titolo uscito nel 1998, sviluppato della Happinet e pubblicato da Matrix Software. Fino a poco tempo fa il titolo era un’esclusiva per Nintendo Switch.

Brigandine The Legend Of Runersia: il Potere dei Rune Knight

Il titolo narra la storia di sei Sovrani e dei loro Rune Knight (a seconda della Nazione scelta), che si intrecceranno tra di loro, quando verranno vinte o perse Battaglie significative, sbloccando Capitoli e Capitoli Nascosti. Nel titolo di Brigandine sono presenti Cinque Grandi Nazioni e una Tribù nascosta internamente nella Terra di Runersia, con i loro sovrani e rappresentanti, ma in totale esistono Cinque Custodi delle Rune God, chiamati Rune Knight: Rubino, il sovrano del Regno di Norzaleo, è il Rune Knight della Giustizia; Eliza Uzala, figlia di Alden Uzala, il 15° Presidente della Repubblica di Guimoule, è la Rune Knight della Gloria; Talia, figlia di Chief Mother Della, la sovrana della Tribù Shinobi, è la Rune Knight della Libertà; Rudo Marco, il figlio legittimo del sovrano Romanov della Teocrazia Mana Saleesia, è il Rune Knight della Santità; Stella Hammett, discendente del leggendario Capitano Hammett, è la Rune Knight dell’Ego. Questi sono i cinque Brigandine delle sei Nazioni di Runersia che guiderai nelle varie battaglie strategiche di Brigandine The Legend Of Runersia. Tra i personaggi è stato escluso Tim Gustav, 30° imperatore dal Sacro Impero di Gustava, poiché non è stato scelto da nessuna Rune God.

Brigandine The Legend Of Runersia : il Potere del Mana

Il Mana è l’energia che permette ai Comandanti di evocare mostri oppure di effettuare potenti attacchi. Fin dai tempi antichi è stata presente in abbondanza nella Terra di Runersia e gli uomini cercavano di accumularne il più possibile: i comandanti migliori riuscivano a trarre conoscenza da questa energia, tanto da riuscire a evocare mostri antichi per combattere le guerre. Per poterlo controllare sono state create le Rune God, che sono state divise in cinque diverse pietre: i custodi del potere di queste pietre venivano chiamati Rune Knight e ognuno di loro aveva una caratteristica diversa chiamata Brigandine. Dopo anni di pace, nell’anno 781 di Runersia, le Rune God scelgono dei nuovi Rune Knight, entrando in una nuova Era di Chaos.

Analizziamo il gameplay

Ogni Nazione è suddivisa in cinque Parametri principali: Comandante (Ruler), Basi (indicanti il numero di Basi Iniziali), Riserva di Mana (indicante la quantità di Mana Iniziale che puoi utilizzare per Evocare Mostri), Totale Cavalieri, Totale Mostri. Ogni volta che scegli una Nazione, viene chiesto al giocatore di scegliere una delle tre difficoltà disponibili: Easy (con IA a difficoltà Normale, adatto per i Principianti, che può essere completata con comodo poiché mette a disposizioni Season illimitati), Normal (con IA Intelligente, adatto a giocatori Avanzati, che deve essere completata nel tempo di 120 Season, equivalenti a 5 anni nel gioco), Hard (con IA Divine, adatto per giocatori di Alto Livello, che deve essere completata in 60 Season, equivalenti a 2,5 anni nel gioco); a partire dal 10 Dicembre con il nuovo aggiornamento verranno aggiunte due nuove difficoltà: una molto più semplice della Easy Mode e una ancora più ardua di quella Hard. Al fianco del tuo Brigandine avrete degli eserciti a supportarlo, composti da vari comandanti (i tuoi Cavalieri) e da diverse specie di Mostri che solo tu potrai evocare spendendo Mana. Ogni personaggio riceve un bonus di attacco e di movimento secondo un preciso schema, a seconda del terreno di combattimento, per poter sfruttare al meglio i Critical Hit sul tuo avversario.

L’obbiettivo in Brigandine The Legend Of Runersia è molto semplice: il giocatore deve sconfiggere le Truppe Avversarie per conquistare le Basi Nemiche, cercando nello stesso tempo di difendere le quelle già conquistate. Il Gameplay presenta una grafica in 3D che sembra essere stata presa direttamente dalla sua versione per Nintendo Switch; i comandi di gioco sono semplici e intuitivi (basta utilizzare semplicemente la X per confermare e il O per annullare); altri comandi utili sono il Touch Pad con cui si può dare la conferma per andare alla Fase successiva; Options, durante le battaglie ti permette di aprire il Menù per poter eseguire diverse Azioni, tra cui la Funzione Auto, mentre sulla Mappa, tra le varie Funzioni sono disponibili End Phase, per terminare la Fase in corso, Save e Load, per salvare e caricare. Poiché è un RPG Strategico, i momenti di gioco sono divisi in varie Fasi, dove il giocatore, con molta pazienza dovrà organizzare al meglio la propria armata. Le Fasi di gioco sono quattro: Organization Phase, dove è possibile compiere varie azioni, come controllare le Truppe, Evocare i Mostri per aumentare i CP (Counter Point) di una Truppa e di conseguenza di una base, muovere le Truppe da una Base ad un’altra per aumentare i CP della Base in difficoltà, scegliere le Truppe per le Quest (Missioni Secondarie, come Exp Battlefield); lo scopo delle Quest è far guadagnare Exp Point alle singole Unità delle varie Truppe e di ottenere Forzieri (che hanno una rarità da una a tre stelle), armi e altri equipaggiamenti (sempre con rarità da una a tre stelle. Attack Phase, dove puoi decidere quale Base Nemica attaccare e passare alla Invasion Phase, oppure se passare il turno per organizzarti meglio nella prossima Season.

Invasion Phase, se è stata scelta l’opzione di attaccare, in questa fase parteciperai alla battaglia con le tue Truppe: per prima cosa dovrai scegliere quali truppe schierare in campo e in quale ordine; successivamente potrai selezionare la singola Unità e darle un’ordine tra Move ( l’unità si sposterà di un certo numero di caselle), Skill (vengono utilizzati attacchi fisici), come ad esempio Prism Shot oppure Killer Bite, Magic (scegliendo questa opzione si utilizzano attacchi magici), come ad esempio Frost oppure Heal e Standby (l’unità salta il turno). L’obbiettivo principale in Invasion Phase è sconfiggere le Truppe Nemiche e conquistare la Base. Sia se un attacco è andato a segno, sia se è andato a vuoto l’Unità guadagnerà Exp Point aumentando così di livello. Raggiungendo certi livelli, le unità sbloccheranno nuovi attacchi e nuove forme alternative. Per vincere, bisogna sconfiggere i comandanti avversari o perlomeno portare i loro Punti Vita a livelli molto bassi, per costringerli a ritirarsi. Una volta terminata una battaglia, c’è la possibilità di sbloccare dei nuovi Capitoli e anche dei Capitoli Nascosti. Dopo aver conquistate le varie Basi e finita la Invasion Phase, si passa all’ultimo Step chiamato Quest Result: End Phase, della End Phase fa parte il Quest Result, in questo Step vengono visualizzati i risultati delle varie Quest (se sono state richieste), con una valutazione che parte da Great a Excellent e con l’apertura dei vari forzieri; è possibile sbloccare nuovi Capitoli e Capitoli Nascosti della Storia di una Nazione. Inoltre, dopo aver terminato almeno una volta la storia principale, sarà possibile accedere ad una nuova modalità: la Challenge Mode.

Tra i difetti di questo titolo ho riscontrato un ritardo nell’esecuzione delle musiche durante i filmati, un rallentamento nel riprodurre i filmati dei vari Capitoli, mentre altri filmati addirittura si bloccavano verso la fine. Inoltre, alcune immagini durante la narrazione nei Capitoli (soprattutto in occasione dei primi piani) andavano un po’ sgranando. Da non sottovalutare neppure i cali di frame rate, che ogni tanto si palesano in occasione del gameplay vero e proprio. Fortunatamente gli sviluppatori si sono comunque accorti di questi bug e di molti altri, come spiegato in una lettera, e hanno già pubblicato un’aggiornamento per Nintendo Switch, mentre per PS4 arriverà il giorno del lancio, il 10 dicembre insieme alla demo.

Brigandine The Legend Of Runersia è uno Strategy RPG che richiede molta pazienza e dove bisogna ragionare per poter pianificare la strategia migliore per attaccare le Basi Nemiche difendendo nello stesso tempo i propri confini. Il gioco richiederà un minimo di 30 ore per poter essere completato con tutte e sei le Nazioni e sbloccare tutte le Mode della Challenge Mode. Sarebbe anche appassionante dal punto di vista narrativo, per quanto riguarda i filmati dei Capitoli, ma la loro lentezza nel caricamento e le musiche che ritardano, stancano il giocatore che passa molto più tempo sulla narrazione che non sul gameplay. Con la speranza di vedere presto risolti questi problemi da parte degli sviluppatori, posso comunque affermare che Brigandine The Legend Of Runersia è un titolo che può essere apprezzato da tutti gli amanti degli RPG, poiché riunisce le caratteristiche migliori dei giochi di ruolo.