ROCCAT/Turtle Beach: ecco i nostri consigli per gli acquisti natalizi

La stagione degli acquisti natalizi è finalmente arrivata! E con essa, noi di GamesVillage.it abbiamo pensato di consigliarvi una serie di prodotti targati ROCCAT e Turtle Beach che potrebbero fare al caso vostro, o di altri.

Turtle Beach Stealth 600/700 Gen2

Le ultime cuffie rilasciate da Turtle Beach sono proprio i modelli Stealth 600 e 700 di seconda generazione, i quali sono completamente compatibili con PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Ovviamente, sarà possibile collegarle anche su device mobile e PC. Le versioni Gen 2 portano i prodotti più venduti dell’azienda ad un nuovo livello, grazie alla costruzione raffinata e al loro look più elegante, al suono in-game potente e preciso, alla chat ancora migliore grazie a un più grande microfono flip-to-mute ad alta sensibilità che si integra perfettamente nel fianco della cuffia, e ovviamente all’estremo comfort che durerà ore e ore – il tutto allo stesso prezzo consigliato, rispettivamente di 149,99 euro e di 99,99 euro presso il sito ufficiale o rivenditori autorizzati.

ROCCAT Burst Pro

Ne abbiamo già parlato nel dettaglio durante la nostra recensione, ma il mouse da gioco ROCCAT Burst Pro è indubbiamente uno dei prodotti migliori sul mercato. Dotato del sensore Owl-Eye, skates completamente in PTFE, un peso di soli 68 grammi e degli innovativi switch ottici Titan proprietari dell’azienda, la periferica è in grado di regalare performance all’avanguardia ad un prezzo di soli 60 euro presso il sito ufficiale o rivenditori autorizzati.

Tastiera ROCCAT Vulcan Pro

Le tastiere ROCCAT Vulcan Pro rappresentano il massimo delle potenzialità dei prodotti del genere. Grazie al cambio di switch con i nuovi modelli ottici Titan, la gamma di periferiche da gioco sarà in grado di appagare tutti i tipi di giocatori. La Vulcan Pro e la più compatta Vulcan TKL Pro, entrambe dotate di Switch Ottici Titan, sono disponibili presso il sito ufficiale e i rivenditori autorizzati al prezzo di 199,99 € e 159,99 € rispettivamente. La nuova Vulcan TKL meccanica dotata di Switch Titan Tactile o di Titan Speed è disponibile al prezzo di 129,99 €.

Cuffie ROCCAT ELO

La nuova serie di prodotti ROCCAT Elo include tre differenti modelli di cuffie per PC tra cui scegliere, ciascuno progettato con caratteristiche di alta qualità e comfort, come i cuscinetti in memory foam e l’archetto in metallo flottante e semplice da regolare, caratteristiche capaci di offrire una comodità unica e duratura, dove una parte fondamentale è giocata dalla leggerezza generale del prodotto. Le Elo X Stereo sono cuffie stereo ultraleggere ad un prezzo consigliato di 49,99 €. Le Elo 7.1 USB sono in grado di migliorare le performance del precedente modello, grazie al suono surround in 7.1, al sistema di illuminazione intelligente AIMO, al monitoraggio variabile del microfono e alla connettività USB al prezzo di 69,99 €. Le Elo 7.1 Air, invece, portano tutto al livello superiore, avendo tutte le caratteristiche delle Elo 7.1 USB ma con la libertà della connettività Wireless, oltre alSuperhuman Hearing di Turtle Beach e a una batteria capace di raggiungere le 24 ore di autonomia, il tutto al prezzo di 99,99 €.

Tutte le opzioni sono disponibili per l’acquisto presso il sito ufficiale e i rivenditori autorizzati.