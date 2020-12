Xbox Series X/S: il Quick Resume continuerà ad essere aggiornato

Di recente. gran parte della community di videogiocatorei ha notato che la feature del Quick Resume offerta da Xbox Series X e S non avesse lo stesso effetto su tutti i titoli disponibili al momento. Tuttavia, l’Xbox Director of Program Management, Jason Ronald, ha rassicurato durante il podcast dedicato alla console che la funzionalità continuerà ad essere aggiornata.

Per chi non lo sapesse, il Quick Resume è una singolarità di Xbox Series X e S, la quale permette di cambiare un titolo rispetto all’altro in meno di dieci secondi. Ma apparentemente, non è ancora completamente in azione, dato che molti giochi non supportano ancora l’input.