Kolinik ha rilasciato il nuovo Rocket V2 Mini-ITX PC case

In questa settimana Kolinik ha deciso di riportare in auge uno dei suoi Mini-ITX PC case, il nuovo Rocket V2. Come lo stesso nome ci fa intendere, il prodotto non è altro che una versione migliorata del vecchio modello Rocket. Nonostante le sue dimensioni ridotte, il prodotto è in grado di supportare anche le più grandi schede grafiche disponibili sul mercato. Il prezzo è di 139,99 sterline su Overclockers.uk.

Di seguito, ecco le specifiche tecniche del nuovo Kolinik Rocket V2: